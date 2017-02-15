Apple запатентовала экран со встроенным сканером отпечатков пальцев

Корпорация Apple зарегистрировала в ведомстве по патентам и товарным знакам США интерактивный дисплей, представляющий собой новейший сканер отпечатков пальцев, передает
Таким образом, когда инновация будет использована в новых устройствах от Apple, отпечатки пальцев будут считываться не через специальный сканер на кнопке Home, а прямо на сенсорном дисплее.
Более того, компания может навсегда отказаться от нынешнего Touch ID и перейти к более совершенной системе нового поколения в виде инновационных дисплеев, способных автоматически считывать биометрические данные человека.