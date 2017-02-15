Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:48, 15 февраля 2017 781
 0    0

Apple запатентовала экран со встроенным сканером отпечатков пальцев

Apple запатентовала экран со встроенным сканером отпечатков пальцев

Фото: Pixabay.com

Корпорация Apple зарегистрировала в ведомстве по патентам и товарным знакам США интерактивный дисплей, представляющий собой новейший сканер отпечатков пальцев, передает Life.

Таким образом, когда инновация будет использована в новых устройствах от Apple, отпечатки пальцев будут считываться не через специальный сканер на кнопке Home, а прямо на сенсорном дисплее.

Более того, компания может навсегда отказаться от нынешнего Touch ID и перейти к более совершенной системе нового поколения в виде инновационных дисплеев, способных автоматически считывать биометрические данные человека.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:48, 15 февраля 2017
Apple запатентовала экран со встроенным сканером отпечатков пальцев
9:23, 15 февраля 2017
В Дубае запустят беспилотное воздушное такси
21:51, 14 февраля 2017
Nokia возобновит продажи модели 3310
21:07, 14 февраля 2017
Российские эксперты назвали смартфоны Samsung самыми качественными
13:38, 14 февраля 2017
Новый iPhone получит огромный аккумулятор 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 30 446
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
11:04, 15 февраля 2017 25 734
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:21, 12 февраля 2017 23 595
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 483
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
12:59, 15 февраля 2017 16 805
Главное — люди. В Рязани представили врио губернатора 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум