За пьяную езду на тракторе рязанца приговорили к обязательным работам. Об этом
Пьяный мужчина ездил на тракторе по одному из сел Рыбновского района вечером 25 июля 2016 года. Его остановили автоинспекторы.
Отмечается, что в ноябре 2014 года рязанца за пьяную езду оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права садиться за руль на полтора года.
Мужчину осудили по статье 264.1 УК РФ. Его приговорили к исправительным работам на срок более 160 часов и на два года лишили права управлять транспортными средствами.