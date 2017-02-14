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18:24, 14 февраля 2017 154
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В Рязанской области подешевела гречка. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевела гречка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевела гречка. Поднялась значительнее всего стоимость яиц. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 13 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин — 98,72 рубля за кг;
  • капусту — 13,37 рубля за кг;
  • сосиски и сардельки — 268,19 рубля за кг;
  • сливочное масло — 403,51 рубля за кг;
  • стерилизованное молоко — 59,37 рубля за литр;
  • творог — 226,80 рубля за кг;
  • карамель — 191,08 рубля за кг;
  • вермишель — 40,52 рубля за кг;
  • лук — 18,79 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,88 рубля за литр;
  • печенье — 107,28 рубля за кг;
  • морковь — 16,92 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 6 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • яйца — на 1,4% (до 58,61 рубля за десяток);
  • вареная колбаса — на 1,3% (до 319,25 рубля за кг);
  • морковь — на 1%;
  • говядина — на 1% (до 322,07 рубля за кг).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • гречневая крупа — на 2,2% (до 69,42 рубля за кг);
  • яблоки — на 1,5% (до 62,56 рубля за кг);
  • помидоры — на 1,2% (до 134,30 рубля за кг).

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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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