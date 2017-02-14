В Рязанской области подешевела гречка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевела гречка. Поднялась значительнее всего стоимость яиц. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 13 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин — 98,72 рубля за кг;
- капусту — 13,37 рубля за кг;
- сосиски и сардельки — 268,19 рубля за кг;
- сливочное масло — 403,51 рубля за кг;
- стерилизованное молоко — 59,37 рубля за литр;
- творог — 226,80 рубля за кг;
- карамель — 191,08 рубля за кг;
- вермишель — 40,52 рубля за кг;
- лук — 18,79 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,88 рубля за литр;
- печенье — 107,28 рубля за кг;
- морковь — 16,92 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 6 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- яйца — на 1,4% (до 58,61 рубля за десяток);
- вареная колбаса — на 1,3% (до 319,25 рубля за кг);
- морковь — на 1%;
- говядина — на 1% (до 322,07 рубля за кг).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- гречневая крупа — на 2,2% (до 69,42 рубля за кг);
- яблоки — на 1,5% (до 62,56 рубля за кг);
- помидоры — на 1,2% (до 134,30 рубля за кг).