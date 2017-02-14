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12:08, 14 февраля 2017 1 205
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В Рязани стартовал конкурс «Учитель года — 2017»

В Рязани стартовал конкурс «Учитель года — 2017»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Во вторник, 14 февраля, в Рязани торжественно стартовали муниципальный этап всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

В 2017 году в очный тур вышли 30 педагогов из рязанских школ, детских садов и центров дополнительного образования.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней.

Учителя проведут методические семинары, работники дошкольных учреждений примут участие в педагогическом брифинге, а участники конкурса «Сердце отдаю детям» представят эссе и презентацию «Мое педагогическое кредо».

Также участникам предстоит провести конкурсные уроки, мастер-классы и поучаствовать в дискуссии за «круглым столом».

«Мы знаем, что каждый из вас достоин звания лучшего в своей профессии, но судьба выберет только одного или нескольких человек», — заявил замминистр образования области Александр Кирьянов.

Он пожелал удачи участникам и выразил уверенность, что полученный по итогам конкурса результат будет заслуженной оценкой педагога.

«Надеюсь, что все пройдет чинно и благородно», — заключил Кирьянов.

Победители конкурсов определятся 17 февраля, они примут участие в областном этапе конкурса.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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