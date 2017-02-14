В Рязани решили застроить улицу 8 марта

В Рязани решили застроить
ООО «Интерстрой» подало заявки на использование под дома выше 12 этажей трех соседних участков по Совхозной улице суммарной площадью 5 657 кв.м. Территория относится к зоне жилой застройки в 5-12 этажей.
Слушания пройдут в четверг, 9 марта, в кабинете №219 административного здания на площади Мичируна (улица Введенская, дом №107). Каждый участок будут обсуждать отдельно — в 18:00, 18:30 и 19:00. До 9 марта там же будут принимать замечания и предложения.
Решение по заявкам примет администрация города с учетом результатов слушаний.