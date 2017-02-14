Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 14 февраля 2017 33
 0    0

В Рязани решили застроить улицу 8 марта

В Рязани решили застроить улицу 8 марта

В Рязани решили застроить перекресток улиц 8 марта и Совхозной. Постановления главы города о публичных слушаниях официально опубликованы во вторник, 14 февраля.

ООО «Интерстрой» подало заявки на использование под дома выше 12 этажей трех соседних участков по Совхозной улице суммарной площадью 5 657 кв.м. Территория относится к зоне жилой застройки в 5-12 этажей.

Слушания пройдут в четверг, 9 марта, в кабинете №219 административного здания на площади Мичируна (улица Введенская, дом №107). Каждый участок будут обсуждать отдельно — в 18:00, 18:30 и 19:00. До 9 марта там же будут принимать замечания и предложения.

Решение по заявкам примет администрация города с учетом результатов слушаний.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:29, 14 февраля 2017
В Касимовском районе обнаружили труп пенсионера
14:26, 14 февраля 2017
У 29-летнего шиловца изъяли 700 граммов марихуаны
14:26, 14 февраля 2017
В Рязани решили застроить улицу 8 марта
13:44, 14 февраля 2017
В Рыбновском районе внедорожник улетел в кювет
13:12, 14 февраля 2017
Участник регионального конкурса «Профессия мечты» провел день в «Рязаньэнерго»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 312
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 21 969
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 068
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 159
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
11:13, 11 февраля 2017 10 664
Рязанских водителей оштрафовали за нарушение правил парковки у гипермаркета. Фото 17
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум