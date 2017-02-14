В Рязани попросили откликнуться очевидцев аварии с участием двух автомобилей «Шевроле»

В Рязани попросили откликнуться свидетелей аварии на пересечении улиц Семашко и Гагарина. Об этом пишет «
ДТП участием автомобилей Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti произошло 7 февраля в 18:35. Очевидцев просят позвонить по телефону:
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани попросили откликнуться свидетелей аварии на пересечении улиц Семашко и Гагарина. Об этом пишет «
ДТП участием автомобилей Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti произошло 7 февраля в 18:35. Очевидцев просят позвонить по телефону:
© RZN.info
|
← предыдущая новостьМэрия оставила парковку у Рязани-1 платной и назначила цену
|
cледующая новость →Рязанская область вошла в топ-20 «влюбленных» регионов
О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.