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8:41, 14 февраля 2017 642
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В Рязани попросили откликнуться очевидцев аварии с участием двух автомобилей «Шевроле»

В Рязани попросили откликнуться очевидцев аварии с участием двух автомобилей «Шевроле»

В Рязани попросили откликнуться свидетелей аварии на пересечении улиц Семашко и Гагарина. Об этом пишет «Сегодняшняя газета».

ДТП участием автомобилей Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti произошло 7 февраля в 18:35. Очевидцев просят позвонить по телефону: +7 (930) 888-00-18.


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