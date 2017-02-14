В Москве создали реестр водителей маршруток

Единая база для обмена информацией о водителях частных микроавтобусов создана в Москве. Отмечается, что доступ к сервису имеют все транспортные предприятия, которые работают по государственному контракту, передает
В данном реестре собрали информацию о прошлых местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, а также о нарушениях ПДД и участии в ДТП. Сообщается, что туда же внесли итоги медицинских осмотров и данные о наличии разрешения на работу в России для мигрантов.
Благодаря этой базе хотят повысить безопасность пассажирских перевозок, а также помочь транспортным компаниям нанять на работу ответственных работников.