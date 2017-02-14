В аварии на Солотчинском мосту никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Напомним, во вторник, 14 февраля, на Солотчинском мосту в Рязани
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В аварии на Солотчинском мосту никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Напомним, во вторник, 14 февраля, на Солотчинском мосту в Рязани
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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.