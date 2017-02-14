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17:20, 14 февраля 2017 78
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В аварии на Солотчинском мосту никто не пострадал

В аварии на Солотчинском мосту никто не пострадал

В аварии на Солотчинском мосту никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, во вторник, 14 февраля, на Солотчинском мосту в Рязани столкнулись Lifan и «Нива».


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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