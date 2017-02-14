У 29-летнего шиловца изъяли 700 граммов марихуаны

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» задержали 29-летнего местного злоумышленника, который в надворной постройке незаконно хранил 683 грамма марихуаны.
Полицейские получили информацию, что один из жителей села Тимошкино Шиловского района иногда появляется на улице в странном состоянии. На алкогольное опьянение это состояние было не похоже, но и абсолютно нормальным поведение парня односельчане назвать не могли.
В ходе проверки выяснилось, что 29-летний житель села Тимошкино причастен к незаконному обороту наркотических средств растительного происхождения. Во время осмотра его жилища и надворных построек сотрудники полиции в сарае обнаружили высушенные фрагменты растений. Экспертиза установила, что злоумышленник прятал у себя на усадьбе 683 грамма наркотика растительного происхождения — марихуаны.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2