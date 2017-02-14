Три жителя Амурской области насмерть отравились жидкостью с метанолом

Три жителя Амурской области насмерть отравились спиртосодержащей жидкостью с метанолом. Об этом сообщает «
В Сковородинскую больницу в субботу, 11 февраля, в состоянии комы доставили двоих мужчин 1973 и 1967 годов рождения. Через некоторое время они скончались. В этот же день в квартире одного из домов обнаружили тело женщины 1991 года рождения.
«По имеющимся данным, все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола», — рассказали в СУСК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Напомним, масштабные «алкогольные» проверки в России начались после отравления в декабре 2016 года жителей Иркутской области косметическим средством «Боярышник» с метиловым спиртом. Тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.