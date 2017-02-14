RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях

Олег Ковалев был губернатором с 12 апреля 2008 года. В июле 2012 года по собственной инициативе досрочно ушел в отставку для участия в прямых выборах и был назначен и.о. губернатора Рязанской области. 14 октября 2012 года на выборах губернатора Рязанской области победил в первом туре.

С 19 октября 2012 года вступил в должность главы региона.

14 февраля 2017 года Ковалев подал в отставку.

Олег Ковалев родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновка Краснодарского края.

Образование — высшее. В 1984 году окончил заочное отделение Ростовского инженерно-строительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель». В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В 1966 году, после окончания средней школы, поступил в Саратовский монтажный техникум Минмонтажспецстроя СССР. В 1967 году прервал учебу в техникуме в связи с призывом в ряды Советской Армии. После демобилизации из армии, в 1969 году, продолжил учебу в техникуме и закончил его в 1971 году.

По окончании техникума был распределен в трест «Спецжелезобетонстрой» Минмонтажспецстроя СССР, где проработал до 1986 года. В этот период участвовал в строительстве Волжской ТЭЦ, Каширской ГРЭС, Архангельского ЦБК, Норильского ГМК и других важных народнохозяйственных объектов.

С января по октябрь 1986 года работал в системе треста Мособлсельстрой №4 Главмособлстроя в разных должностях, а с ноября 1986 года возглавил трест «Кашира-агропромстрой» АПК «Каширский» Министерства сельского хозяйства РСФСР.

С декабря 1991 года, по согласованию с районным советом депутатов, постановлением главы администрации Московской области назначен главой администрации Каширского района. В марте 1996 года был избран главой муниципального образования «Каширский район». В декабре 1999 года сложил полномочия главы муниципального образования «Каширский район» в связи с избранием депутатом Госдумы Федерального Собрания России. Был членом фракции «Единая Россия». Работал Председателем Комитета по регламенту и организации работы ГД ФС РФ.

Заслуженный строитель РФ (1997); награжден орденом Дружбы (2002), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008), орденом Почета (2013), медалью «В честь 850-летия Москвы» (1997), медалью Николая Озерова (2013).