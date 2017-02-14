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11:22, 14 февраля 2017 78
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Рязанский интернет стал свободнее — правозащитники

Рязанский интернет стал свободнее — правозащитники

В Рязанской области в 2016 году относительно улучшилась свобода интернета. Об этом заявила правозащитная группа «Агора» в своем традиционном исследовании.

Регионы разделили на четыре группы в зависимости от степени давления властей. Область вошла во вторую — «Тревожная тенденция»: здесь насчитали шесть случаев ограничения свободы интернета.

Годом раньше в регионе было пять таких фактов, но он входил в заключительную группу «Серьезное давление», так как среди них был случай потенциального насилия.

В рейтинге 2016 года «Агора» учла четыре уголовных и два административных дела. Оппозиционный политик получил 250 часов обязательных работ за оскорбление судей «ВКонтакте», два рядовых рязанца — условные сроки за ксенофобные комментарии и 79 экстремистских аудиозаписей соответственно. Еще на одного горожанина завели дело за публикацию материалов, оправдывающих терроризм. Жителя Путятина оштрафовали за картинки с нацистской символикой, жителя Сараев — за запрещенные песни.


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