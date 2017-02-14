В Рязанской области в 2016 году относительно улучшилась свобода интернета. Об этом заявила правозащитная группа «
Регионы разделили на четыре группы в зависимости от степени давления властей. Область вошла во вторую — «Тревожная тенденция»: здесь насчитали шесть случаев ограничения свободы интернета.
Годом раньше в регионе было пять таких фактов, но он входил в заключительную группу «Серьезное давление», так как среди них был
В рейтинге 2016 года «Агора» учла четыре уголовных и два административных дела. Оппозиционный политик получил 250 часов обязательных работ за