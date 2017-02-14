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18:28, 14 февраля 2017 107
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Рязанский бензин подорожал на 20 копеек за неделю

Рязанский бензин подорожал на 20 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 20 копеек и на понедельник, 13 февраля, составила 36,37 рубля.

Цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились аналогично — до 35,06 и 37,97 рубля за литр соответственно. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.

Регион вновь занял 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 стал 12-м после 13-й строчки неделю назад, АИ-95 остался 12-м. По дороговизне дизтоплива область опустилась с восьмого на девятое место в округе.


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