Рязанских пенсионеров пригласили на ярмарки вакансий. Они пройдут 28 февраля. Об этом
Рязанцам предпенсионного и пенсионного возраста предложат около 700 вакансий в сферах промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и других. В ярмарках примут участие представители более 80 предприятий области.
В Рязани ярмарка вакансий пройдет в МКЦ с 10 до 13 часов. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском и Шиловском районах мероприятия организуют на базе филиалов областного Центра занятости населения. В Ухоловском районе ярмарка состоится в здании Детского юношеского центра.
Подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии»: (4912) 92-21-52, а также в органах службы занятости по месту проживания.