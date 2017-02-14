Рязанская область вошла в топ-20 «влюбленных» регионов

Рязанская область заняла 19-е место в рейтинге влюбленности. Его подготовили специалисты компании Digital Society Laboratory, сообщает
Составители рейтинга брали данные из соцсети «ВКонтакте». В частности, они проанализировали статусы около 111 миллионов человек. Эксперты выяснили, что большинство россиян предпочитают скрывать свою личную жизнь. Так, около 70% пользователей вообще не указывают свой статус.
Самым любвеобильным регионом оказалась Республика Тыва: там проживает 4,7% влюбленных пользователей «ВКонтакте». Второе место поделили Республика Алтай и Еврейская автономная область (4,4%), на третьем — Амурская область (4,3%),
Рязанская область расположилась на 19-й строчке (3,5%).
Меньше всего влюбленных живет в Дагестане (2%) и в Новгородской области (1,9%).