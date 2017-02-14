Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:31, 14 февраля 2017 410
 0    0

Рязанцы в масках ограбили предпринимателя в подъезде

Рязанцы в масках ограбили предпринимателя в подъезде

Рязанцы в масках ограбили предпринимателя в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 44-летний мужчина, который сообщил, что рано утром в подъезде дома, где он проживает, на него напали трое злоумышленников в масках. Они брызнули ему в лицо из газового баллончика и вырвали у него из рук сумку с личными документами.

Выяснилось, что предпринимателя поджидали в тот час, когда он собрался отвезти своим деловым партнерам крупную сумму денег, воры «нацеливались на эту добычу». Но они не смогли украсть указанную сумму, так как мужчина спрятал ее в одежде.

Установили, что о подобных выездах с перевозкой денег было известно широкому кругу лиц.

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили пакет с черными масками, которые, предположительно, были на злоумышленниках. Маски направили эксперту-криминалисту, который установил личность одного из нападавших.

В ходе проверки установили, что злоумышленниками оказались двое рязанцев 22 лет и один 20-летний рязанец. После задержания выяснили, что информацию о деньгах они могли получить от одного из родственников.

Подозреваемых взяли под стражу и возбудили в их отношении уголовное дело по части 2 статьи 162 УК, согласно которой грозит лишение свободы до 10 лет.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:38, 14 февраля 2017
В Клепиковском районе задержали воров 400 метров рельс
12:36, 14 февраля 2017
Сергей Филимонов сдал ЕГЭ по русскому языку
12:31, 14 февраля 2017
Рязанцы в масках ограбили предпринимателя в подъезде
12:08, 14 февраля 2017
В Рязани стартовал конкурс «Учитель года — 2017»
11:38, 14 февраля 2017
За ночь в Рязани убрали 484 кубометра снега
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми 1

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 292
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 21 748
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 16 871
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 110
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
11:13, 11 февраля 2017 10 565
Рязанских водителей оштрафовали за нарушение правил парковки у гипермаркета. Фото 17
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум