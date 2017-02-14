Рязанцы в масках ограбили предпринимателя в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 44-летний мужчина, который сообщил, что рано утром в подъезде дома, где он проживает, на него напали трое злоумышленников в масках. Они брызнули ему в лицо из газового баллончика и вырвали у него из рук сумку с личными документами.

Выяснилось, что предпринимателя поджидали в тот час, когда он собрался отвезти своим деловым партнерам крупную сумму денег, воры «нацеливались на эту добычу». Но они не смогли украсть указанную сумму, так как мужчина спрятал ее в одежде.

Установили, что о подобных выездах с перевозкой денег было известно широкому кругу лиц.

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили пакет с черными масками, которые, предположительно, были на злоумышленниках. Маски направили эксперту-криминалисту, который установил личность одного из нападавших.

В ходе проверки установили, что злоумышленниками оказались двое рязанцев 22 лет и один 20-летний рязанец. После задержания выяснили, что информацию о деньгах они могли получить от одного из родственников.

Подозреваемых взяли под стражу и возбудили в их отношении уголовное дело по части 2 статьи 162 УК, согласно которой грозит лишение свободы до 10 лет.