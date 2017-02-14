Российские школы перед сдачей ЕГЭ массово оборудуют «глушилками»

Перед сдачей ЕГЭ в российских школах в массовом порядке установят средства подавления сотовой связи. Окончательное решение по этому вопросу примут после заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКЧР) в марте, пишут «
«Глушилки» установят только в местах проведения экзаменов. Ранее случаев массового использования техники не было.
Инициатива принадлежит Рособрнадзору. Роскомнадзор настоял на получении одобрения ГКЧР.
Ранее некоторые школы штрафовали за применение «глушилок» во время сдачи ЕГЭ. При этом, региональные экзаменационные комиссии настоятельно рекомендуют использовать данные технологии, чтобы избежать списывания на экзаменах.