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21:07, 14 февраля 2017 2 304
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Российские эксперты назвали смартфоны Samsung самыми качественными

Российские эксперты назвали смартфоны Samsung самыми качественными

Роскачество провело исследование смартфонов и составило их рейтинг. Первые строчки заняли устройства компании Samsung, передает «РИА Новости».

Телефоны проходили испытания на устойчивость к влаге. Их помещали в «барабан» для проверки прочности, подвергали падению с 80-сантиметровой высоты.

Качество акустической связи проверяли с помощью искусственно созданного шума. На каждом телефоне прослушали композиции Генделя, Баха и Pink Floyd.

Также протестировали качество аккумуляторов в режиме ожидания, «бесконечного» вызова при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании навигации. Каждый из тестов проводился в различных стандартах сотовой сети — GSM, UMTS, LTE.

В целом исследование показало, что производители много внимания уделяют камере, работе аккумулятора и прочности гаджетов, существенно не работая над качеством звонков и sms. Всего изучено 274 показателя качества.

Рейтинг смартфонов включил в себя около 250 моделей популярных брендов. Устройства Samsung заняли с первой по седьмую точку рейтинга, на восьмом — LG, на девятом — снова Samsung, а смартфоны Apple занимают 10-13 позиции.

На последних местах рейтинга оказались Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3, Microsoft Lumia 535.


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