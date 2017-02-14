Российские эксперты назвали смартфоны Samsung самыми качественными

Роскачество провело исследование смартфонов и составило их рейтинг. Первые строчки заняли устройства компании Samsung, передает «
Телефоны проходили испытания на устойчивость к влаге. Их помещали в «барабан» для проверки прочности, подвергали падению с 80-сантиметровой высоты.
Качество акустической связи проверяли с помощью искусственно созданного шума. На каждом телефоне прослушали композиции Генделя, Баха и Pink Floyd.
Также протестировали качество аккумуляторов в режиме ожидания, «бесконечного» вызова при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании навигации. Каждый из тестов проводился в различных стандартах сотовой сети — GSM, UMTS, LTE.
В целом исследование показало, что производители много внимания уделяют камере, работе аккумулятора и прочности гаджетов, существенно не работая над качеством звонков и sms. Всего изучено 274 показателя качества.
Рейтинг смартфонов включил в себя около 250 моделей популярных брендов. Устройства Samsung заняли с первой по седьмую точку рейтинга, на восьмом — LG, на девятом — снова Samsung, а смартфоны Apple занимают 10-13 позиции.
На последних местах рейтинга оказались Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3, Microsoft Lumia 535.