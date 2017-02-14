Новый iPhone получит огромный аккумулятор

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о технике Apple, заявил о том, что новый iPhone получит аккумулятор с большой емкостью, пишет «
По предположениям аналитика, iPhone 8 оснастят двухсекционным аккумулятором, его емкость будет сопоставима с емкостью батареи у iPhone 7 Plus и составит 2700 мАч.
Также дисплей у нового «айфона» будет занимать почти всю переднюю панель устройства — размер экрана будет 5,5 дюймов.
Эксперт прогнозирует, что в новом смартфоне будет изменена структура материнской платы, в связи с чем в корпусе будет больше места для аккумулятора.