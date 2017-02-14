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21:51, 14 февраля 2017 1 498
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Nokia возобновит продажи модели 3310

Nokia возобновит продажи модели 3310

В феврале Nokia возобновит продажи классической модели 3310. Новая версия будет продаваться за 59 евро, пишет The Independent.

Впервые модель появилась в 2000 году.

Предполагается, что телефон будет использоваться как дополнительный теми, кто ностальгирует по этой модели.

«Телефон, положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит прочный корпус», — написало издание.

По информации The Independent, телефон представят во время выставки Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


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