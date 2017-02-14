Nokia возобновит продажи модели 3310

В феврале Nokia возобновит продажи классической модели 3310. Новая версия будет продаваться за 59 евро, пишет
Впервые модель появилась в 2000 году.
Предполагается, что телефон будет использоваться как дополнительный теми, кто ностальгирует по этой модели.
«Телефон, положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит прочный корпус», — написало издание.
По информации The Independent, телефон представят во время выставки Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.