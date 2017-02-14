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13:20, 14 февраля 2017 446
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Касимовцы составили сердце из машин. Видео

Касимовцы составили сердце из машин. Видео

Касимовцы составили сердце из машин. Соответствующий ролик опубликовали в группе «Типичный Касимов».

На одной из площадей города 28 автомобилей выстроили сердце и включили «аварийку».

Все это было снято с помощью квадрокоптера.

Напомним, ранее рязанцы выстроили купола из автомобилей.


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