Касимовцы составили сердце из машин. Видео

Касимовцы составили сердце из машин. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
На одной из площадей города 28 автомобилей выстроили сердце и включили «аварийку».
Все это было снято с помощью квадрокоптера.
Напомним, ранее рязанцы
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Касимовцы составили сердце из машин. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
На одной из площадей города 28 автомобилей выстроили сердце и включили «аварийку».
Все это было снято с помощью квадрокоптера.
Напомним, ранее рязанцы
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