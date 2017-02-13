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18:30, 13 февраля 2017 121
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Захару Прилепину дали звание майора ДНР

Захару Прилепину дали звание майора ДНР

Захару Прилепину дали звание майора самопровозглашенной Донецкой народной республики. Внеочередное воинское звание писателю присвоил глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

Прилепин является советником главы ДНР. В понедельник, 13 февраля, стало известно о новой должности писателя: его назначили заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

«Захар Прилепин — настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него республика», — процитировала слова Захарченко его пресс-служба.

В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане.


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