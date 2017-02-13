Захару Прилепину дали звание майора ДНР

Захару Прилепину дали звание майора самопровозглашенной Донецкой народной республики. Внеочередное воинское звание писателю присвоил глава ДНР Александр Захарченко, передает «
Прилепин является советником главы ДНР. В понедельник, 13 февраля, стало известно о новой должности писателя: его
«Захар Прилепин — настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него республика», — процитировала слова Захарченко его пресс-служба.
В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане.