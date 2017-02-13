За ночь с рязанских улиц убрали почти 1 400 кубометров снега

В ночь с 12 на 13 февраля, с рязанский улиц убрали 1 374 кубических метров снега. Об этом сообщил
Снег убрали с улиц Горького, Есенина, Сенной, Ленина, Соборной, Скорбященского проезда, а также с каждого района областного центра. К работам привлекали 71 единицу техники.
В понедельник тротуары, остановки остановки общественного транспорта, парки и скверы очистят более двухсот человек, а также четыре трактора, три погрузчика и 16 самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают пескосоляной смесью.
Фото сайт администрации Рязани