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10:22, 13 февраля 2017 326
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За ночь с рязанских улиц убрали почти 1 400 кубометров снега

За ночь с рязанских улиц убрали почти 1 400 кубометров снега

В ночь с 12 на 13 февраля, с рязанский улиц убрали 1 374 кубических метров снега. Об этом сообщил сайт администрации города.

Снег убрали с улиц Горького, Есенина, Сенной, Ленина, Соборной, Скорбященского проезда, а также с каждого района областного центра. К работам привлекали 71 единицу техники.

В понедельник тротуары, остановки остановки общественного транспорта, парки и скверы очистят более двухсот человек, а также четыре трактора, три погрузчика и 16 самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают пескосоляной смесью.

Фото сайт администрации Рязани


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