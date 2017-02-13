За год аренда рязанских квартир-студий подорожала на 5,8%

За 2016 год аренда небольших рязанских квартир подорожала на 5,8%. Такие данные опубликовал портал «
По динамике областной центр разделил с Санкт-Петербургом и Липецком 13-е место среди 68 изученных городов. Больше всего ставки выросли в Краснодаре (+12,4%), Калуге и Нижнем Новгороде. Максимальное падение зафиксировали в Магадане (-8,4%), Улан-Удэ и Чите.
Среднероссийское подорожание оказалось ниже рязанского — 1,3%.
Согласно данным портала, арендовать маленькую квартиру в Рязани в прошлом году можно было в среднем за 7 738 рублей. Это 44-я сумма, между Тольятти и Челябинском. Показатель по стране — 11 465 рублей.