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11:11, 13 февраля 2017 441
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За год аренда рязанских квартир-студий подорожала на 5,8%

За год аренда рязанских квартир-студий подорожала на 5,8%

За 2016 год аренда небольших рязанских квартир подорожала на 5,8%. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир» в воскресенье, 12 февраля. В исследовании учитывались студии и «однушки» меньше 32 кв.м.

По динамике областной центр разделил с Санкт-Петербургом и Липецком 13-е место среди 68 изученных городов. Больше всего ставки выросли в Краснодаре (+12,4%), Калуге и Нижнем Новгороде. Максимальное падение зафиксировали в Магадане (-8,4%), Улан-Удэ и Чите.

Среднероссийское подорожание оказалось ниже рязанского — 1,3%.

Согласно данным портала, арендовать маленькую квартиру в Рязани в прошлом году можно было в среднем за 7 738 рублей. Это 44-я сумма, между Тольятти и Челябинском. Показатель по стране — 11 465 рублей.


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