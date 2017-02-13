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12:29, 13 февраля 2017 312
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В сети появилось видео аварии в центре Рязани

В сети появилось видео аварии в центре Рязани

В сети появилось видео аварии в центре Рязани. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, около ТЦ «Атрон». Водитель Toyota Land Cruiser Prado обогнал Renault Megane по встречной полосе и при перестроении задел бампер легковушки.


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