В сети появилось новое фото Samsung Galaxy S8. Его
Новый гаджет Samsung выйдет в двух вариантах: «обычном» (с экраном 5,7 дюйма) и увеличенном S8 Plus (с экраном 6,1 дюйма). Внешние различия между S8 и S8 Plus, за исключением размера дисплея, будут минимальными. На фотографии новинку Samsung показали в двух цветах — серебристом и розовом. Какая именно модель запечатлена на изображении, источник издания не пояснил.
На правом ребре будущего флагмана Samsung можно различить кнопку включения питания, на левом — клавиши регулировки громкости, а под ними — отдельную кнопку. Предполагается, что она будет служить за вызова нового голосового помощника Bixby.