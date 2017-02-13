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14:43, 13 февраля 2017 302
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В Рязанской области стали производить больше молока

В Рязанской области стали производить больше молока

В Рязанской области стали производить больше молока. Так, в январе 2017 года в хозяйствах региона произвели 30,7 тысяч тонн продукции, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил сайт правительства области.

На предприятиях произвели 27,3 тысяч тонн молока (на 1,6 тысяч тонн или на 6,2% больше прошлого года). Фермерские хозяйства увеличили показатели на 100 тонн (24%).

Отмечается, что лучшие результаты показывают аграрии Рязанского, Рыбновского, Старожиловского и Захаровского районов.


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