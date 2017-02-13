В Рязанской области стали производить больше молока. Так, в январе 2017 года в хозяйствах региона произвели 30,7 тысяч тонн продукции, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Об этом в понедельник, 13 февраля,
На предприятиях произвели 27,3 тысяч тонн молока (на 1,6 тысяч тонн или на 6,2% больше прошлого года). Фермерские хозяйства увеличили показатели на 100 тонн (24%).
Отмечается, что лучшие результаты показывают аграрии Рязанского, Рыбновского, Старожиловского и Захаровского районов.