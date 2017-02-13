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11:42, 13 февраля 2017 720
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В Рязани осудили распространявшего марихуану и «синтетику» иностранца

В Рязани осудили распространявшего марихуану и «синтетику» иностранца

В Рязани осудили распространявшего марихуану и «синтетику» иностранца Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно материалам уголовного дела, 29-летний гражданин одной из стран СНГ, незаконно сбывал и хранил наркотики.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции изъяли у осужденного семь килограммов 572 грамма марихуаны, а также два грамма наркотиков синтетического происхождения.

Также установлено, что злоумышленник воровал из рязанских супермаркетов продукты питания, дорогие спиртные напитки, одежду и обувь.

Московский районный суд Рязани назначил злоумышленнику семь лет и три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


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