В Рязани осудили распространявшего марихуану и «синтетику» иностранца Об этом сообщили в
Согласно материалам уголовного дела, 29-летний гражданин одной из стран СНГ, незаконно сбывал и хранил наркотики.
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции изъяли у осужденного семь килограммов 572 грамма марихуаны, а также два грамма наркотиков синтетического происхождения.
Также установлено, что злоумышленник воровал из рязанских супермаркетов продукты питания, дорогие спиртные напитки, одежду и обувь.
Московский районный суд Рязани назначил злоумышленнику семь лет и три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.