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20:09, 13 февраля 2017 2 075
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В Минпромторге назвали причину отравления «Боярышником»

В Минпромторге назвали причину отравления «Боярышником»

В Минпромторге назвали причину массового отравления «Боярышником» в Иркутской области. Как заявили в пресс-службе, подобная ситуация возникла из-за того, что легальный алкоголь недоступен широким слоям населения как по цене, так и территориально, передает «РИА Новости».

В Минпромторге отметили, что в настоящее время 50-70% рынка крепкого алкоголя находится в нелегальном сегменте и в суррогатах.

«Сегодня, к сожалению, около 30% розничных точек продаж торгуют алкоголем нелегально, то есть без лицензии. Не в последнюю очередь это следствие излишних ограничений», — добавили в ведомстве.

Напомним, масштабные «алкогольные» проверки в России начались после отравления в декабре 2016 года жителей Иркутской области косметическим средством «Боярышник» с метиловым спиртом. Тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.


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