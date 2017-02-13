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13:43, 13 февраля 2017 274
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В Калуге хотят полностью запретить въезд большегрузов

В Калуге хотят полностью запретить въезд большегрузов

В Калуге хотят полностью запретить въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Для разгрузки фур с товарами в пригороде построят логистический комплекс. Участок под него уже выделили. В настоящее время власти ищут инвестора.

«Задача нами решаемая, мы намерены подтолкнуть торговые сети пользоваться логистическими пунктами», — отметил глава города Константин Горобцов.

Отмечается, что запрет въезда в Калугу большегрузов рассматривали и при начале строительства вокруг города Южного обхода.

Движение в Калуге затруднено из-за большого потока машин, следующего через основной въезд — мостовой переход и через Оку на улице Гагарина. Здесь пересекаются три федеральные трассы: М-3 «Украина» (подъезд к Калуге), Р 92 «Калуга — Перемышль — Белев — Орел» и Р 132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань».


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