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19:52, 13 февраля 2017 1 963
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В интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии 1

В интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии

В интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии. Из-за угрозы прорыва крупнейшей в США дамбы эвакуируют почти 190 тысяч человек, передает «Интерфаакс».

Пользователи сети в режиме реального времени могут наблюдать за тем, как вода постепенно подмывает конструкции плотины.

Как сообщает Associated Press, уровень воды в озере Оровилл начал снижаться, и она уже не переливается через край водосброса. Специалисты ждут светлого времени суток, чтобы изучить образовавшуюся промоину, и оценить вероятность затопления.

Под угрозой затопления несколько небольших городов оказались после затяжных дождей, в результате которых уровень воды в озере достиг критического. Основной водосброс пострадал от эрозии, в резервном обнаружили промоину, и вода стала переливаться через край.

Плотину Оровилл построили между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров считается самым большим в США.


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