В интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии. Из-за угрозы прорыва крупнейшей в США дамбы
Пользователи сети в режиме реального времени могут наблюдать за тем, как вода постепенно подмывает конструкции плотины.
Как сообщает Associated Press, уровень воды в озере Оровилл начал снижаться, и она уже не переливается через край водосброса. Специалисты ждут светлого времени суток, чтобы изучить образовавшуюся промоину, и оценить вероятность затопления.
Под угрозой затопления несколько небольших городов оказались после затяжных дождей, в результате которых уровень воды в озере достиг критического. Основной водосброс пострадал от эрозии, в резервном обнаружили промоину, и вода стала переливаться через край.
Плотину Оровилл построили между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров считается самым большим в США.