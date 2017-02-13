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12:58, 13 февраля 2017 643
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В аварии на Московском шоссе пострадали четыре человека

В аварии на Московском шоссе пострадали четыре человека

В аварии на Московском шоссе пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 11 февраля, на Московском шоссе.

Как сообщили в ведомстве, 48-летняя женщина за рулем Opel поворачивала налево на улицу Западную. В этот момент в нее на большой скорости врезалась «семерка» под управлением 20-летнего рязанца, которая двигалась в попутном направлении.

В аварии пострадали две 30-летние пассажирки Opel и «семерки», а также водители автомобилей.

Ранее в сети появилось видео аварии на Московском шоссе.


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