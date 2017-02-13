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19:01, 13 февраля 2017 193
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Сны наяву. Лидер группы Feelin’s пригласил рязанцев на сольный концерт

Сны наяву. Лидер группы Feelin’s пригласил рязанцев на сольный концерт

Лидер группы Feelin’s Геннадий Филин пригласил рязанцев на сольный концерт. Он пройдет в среду, 15 февраля, в кафе «Фонтан». Музыкант представит программу «Сны наяву».

Гостей ждет волшебное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий. Каждая из композиций — это увлекательная история и «энергетический ключ для вхождения в разные миры и пространства со своим цветом, фактурой и обитателями».

Впечатление от музыки у сидящих в зале усилит красочная видео-проекция.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало концерта — в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.


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