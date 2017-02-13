Сны наяву. Лидер группы Feelin’s пригласил рязанцев на сольный концерт

Лидер группы Feelin’s Геннадий Филин пригласил рязанцев на сольный концерт. Он пройдет в среду, 15 февраля, в кафе «Фонтан». Музыкант представит программу «Сны наяву».
Гостей ждет волшебное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий. Каждая из композиций — это увлекательная история и «энергетический ключ для вхождения в разные миры и пространства со своим цветом, фактурой и обитателями».
Впечатление от музыки у сидящих в зале усилит красочная видео-проекция.
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало концерта — в 20 часов. Места на концерт можно забронировать