Рязанскому мэру показали скрипку Паганини. Видео

Рязанскому мэру показали скрипку Паганини. Об этом в сюжете рассказал «
Музейный экспонат долгое время был недоступен для публики.
«Было бы интересно рассмотреть связи генуэзского конкурса скрипачей с рязанским конкурсом имени Бобылева», — отметила асессор мэрии Генуи Карла Сибилла.
«Наша задача наращивать количество мероприятий для развития наших взаимоотношений», — заявил Булеков.
Также глава администрации в ходе официального визита возложил цветы к могиле Федора Полетаева. и принял участие в панихиде, посвященной памяти рязанского Героя Советского Союза.