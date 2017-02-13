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12:04, 13 февраля 2017 513
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Рязанскому мэру показали скрипку Паганини. Видео

Рязанскому мэру показали скрипку Паганини. Видео

Рязанскому мэру показали скрипку Паганини. Об этом в сюжете рассказал «ТКР».

Музейный экспонат долгое время был недоступен для публики.

«Было бы интересно рассмотреть связи генуэзского конкурса скрипачей с рязанским конкурсом имени Бобылева», — отметила асессор мэрии Генуи Карла Сибилла.

«Наша задача наращивать количество мероприятий для развития наших взаимоотношений», — заявил Булеков.

Также глава администрации в ходе официального визита возложил цветы к могиле Федора Полетаева. и принял участие в панихиде, посвященной памяти рязанского Героя Советского Союза.


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