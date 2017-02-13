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14:46, 13 февраля 2017 327

Рязанский приборный завод получил благодарность от областной Думы

Рязанский приборный завод получил благодарность от областной Думы

Мероприятие прошло на деловом форуме «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», который организовала Рязанская торгово-промышленная палата.

На форуме отметили, что Рязанский приборный завод внес большой вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области, а также достиг высоких производственных результатов.

Представители завода приняли участие в обсуждении ряда экономических вопросов, особое внимание было уделено увеличению экспорта продукции.

Кроме того, для участников форума была организована выставка, на которой Рязанский приборный завод представил свою медицинскую технику: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-02.

Продукция вызвала большую заинтересованность, всем желающим измерили внутриглазное давление.

Справка

Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ), принимает активное участие в социально-экономической жизни региона. Завод является крупным налогоплательщиком и работодателем области, осуществляет благотворительную поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеранских организаций.


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