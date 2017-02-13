Рязанский приборный завод получил благодарность от областной Думы

Мероприятие прошло на деловом форуме «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», который организовала Рязанская торгово-промышленная палата.
На форуме отметили, что Рязанский приборный завод внес большой вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области, а также достиг высоких производственных результатов.
Представители завода приняли участие в обсуждении ряда экономических вопросов, особое внимание было уделено увеличению экспорта продукции.
Кроме того, для участников форума была организована выставка, на которой Рязанский приборный завод представил свою медицинскую технику: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-02.
Продукция вызвала большую заинтересованность, всем желающим измерили внутриглазное давление.
Справка
Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ), принимает активное участие в социально-экономической жизни региона. Завод является крупным налогоплательщиком и работодателем области, осуществляет благотворительную поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеранских организаций.