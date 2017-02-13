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13:28, 13 февраля 2017 274
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Рязанский хор споет на сцене Кремля

Рязанский хор споет на сцене Кремля

В субботу, 18 марта, государственный академический Рязанский русский народный хор имени Попова выступит в Кремле. Коллектив поучаствует в концерте «Танцуй и пой, моя Россия!», сообщил сайт областной филармонии.

В фестивале примут участие лучшие хоровые и танцевальные коллективы России. Также на сцене в Кремле выступят: Государственный Академический русский народный хор имени Пятницкого, Московский Государственный Академический Театр танца «Гжель», Государственный Академический Рязанский русский народный хор имени Попова и другие.

Напомним, ранее Рязанский русский народный хор выступил в крупнейшем зале Московской филармонии.

Фото с сайта областной филармонии


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