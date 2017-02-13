Рязанский хор споет на сцене Кремля

В субботу, 18 марта, государственный академический Рязанский русский народный хор имени Попова выступит в Кремле. Коллектив поучаствует в концерте «Танцуй и пой, моя Россия!», сообщил
В фестивале примут участие лучшие хоровые и танцевальные коллективы России. Также на сцене в Кремле выступят: Государственный Академический русский народный хор имени Пятницкого, Московский Государственный Академический Театр танца «Гжель», Государственный Академический Рязанский русский народный хор имени Попова и другие.
Напомним, ранее Рязанский русский народный хор
Фото с сайта областной филармонии