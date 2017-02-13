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18:48, 13 февраля 2017 344
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Рязанский госуниверситет запустил онлайн-трансляцию строительства бассейна 1

Рязанский госуниверситет запустил онлайн-трансляцию строительства бассейна

Рязанский госуниверситет имени Есенина запустил онлайн-трансляцию строительства бассейна. Ее можно посмотреть на сайте вуза.

Напомним, бассейн для Рязанского госуниверситета планировали построить к столетию вуза. Юбилей отмечали в декабре 2015 года.


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