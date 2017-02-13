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16:57, 13 февраля 2017 113
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Рязанские водители оказались в числе самых ответственных заемщиков

Рязанские водители оказались в числе самых ответственных заемщиков

Доля просрочки в объеме автокредитов в Рязанской области в 2016 году оказалась одной из наименьших в стране. Такие данные распространило Национальное бюро кредитных историй в понедельник, 13 февраля.

Согласно им, показатель на конец гола составил в области 7,1%. Она разделила с Хабаровским краем пятое место из 83. Большую платежную дисциплину отметили только в Татарстане (6,7%), Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и Марий Эл. Замкнули список Алтай, Сахалинская область и Тыва (22,7%). Среднее значение по стране — 10,1%.

За год доля просрочки в Рязанской области выросла на 0,3 процентных пункта. Это 55-я динамика наравне с Ростовской областью и Марий Эл. На полюсах оказались Алтай (+7,8) и Чечня (-7,4), в среднем по стране показатель увеличился на 1,3 процентных пункта. НБКИ с 2005 года аккумулирует данные о кредитах, в ее базе 202 млн займов. Информацию в бюро передают 4 тысячи банков, микрофинансовых организаций и других кредиторов.


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