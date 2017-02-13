Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео

В Рязани впервые выступили актеры комедийного шоу «Импровизация». Концерт прошел в филармонии в пятницу, 10 февраля. В нем приняли участие все четыре героя программы ТНТ: Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун, а ведущим вместо Павла Воли выступил креативный продюсер Станислав Шеминов.

Актеры импровизировали в разных форматах, как используемых в телепередаче, так и тех, что можно увидеть только на концертах. Темы и персонажей предлагали зрители. В частности, для «Вечеринки», где Попову предстояло по поведению угадать трех гостей, рязанцы придумали бабку-наркоманку, инопланетянина-десантника и хорька, который попал в болото. Последняя роль досталась Шастуну, ее Попов отгадывал дольше всего, называя то кошкой-аллергиком, то ожившей кучей грязи. Издаваемые «хорьком» звуки так запомнились актерам и зрителям, что в конце по просьбе ведущего весь зал повторил их.

В других импровизациях публика попросила комиков показать худших в мире водолаза и любовника, лучший день Барака Обамы, последние слова тамады. Несколько раз актеры выбирали кого-нибудь из зрителей и приглашали на сцену. Так, одной девушке пришлось стать детективом — по смешным подсказкам импровизаторов отгадать придуманное залом преступление: «Гробовщик в Солотче похитил Антона Шастуна».

Пока она была в наушниках, комики уточняли у зрителей, что такое Солотча, и выяснили: это город близ Рязани, где все кайфуют и жарят шашлыки, а еще там есть лес. По основанным на этой информации подсказкам девушка придумала «рязанский лес», а после фразы Позова: «Не понимаю, и зачем все сюда ездят? Сидели бы в Рязани!» — уверенно заявила: «Это Солотча», чем сорвала аплодисменты.

Бурную реакцию также вызвала шутка о рязанских дорогах. О них ранее уже говорили в одном из выпусков телешоу, а в рэп-фристайле в филармонии Позов назвал их «г***ном». Публика, судя по реакции, согласилась.

Также ведущий спросил актеров, что они знают о городе. Матвиенко рассказал, как менял в Рязани фотоаппарат на мопед , Шастун — как обнаружил на местном вокзале круглосуточный магазин, в котором не продают пиво.

Позов вспомнил, что Рязань и Воронеж называют себя родиной ВДВ, но из зала его поправили: Рязань — десантная столица. «Я здесь видел даже девушек, которые учатся в этом училище. Когда в фонтане купаются — прям прикольно», — добавил комик.

Матвиенко также заявил, что родился в Рязанской области — в Ухолове. Шутка это или нет, актер не уточнил. Открытые источники называют местом его рождения Санкт-Петербург или Армавир.

«Спасибо, Рязань! Мы в тебе были, нам в тебе понравилось», — написал после концерта Арсений Попов.

#Рязань, спасибо! Нам понравилось, а вам?) #импровизациятнт Видео опубликовано ИМПРОВИЗАЦИЯ (@improvisationtnt) Фев 10 2017 в 12:46 PST