Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео

В Рязани впервые выступили актеры комедийного шоу «Импровизация». Концерт прошел в филармонии в пятницу, 10 февраля. В нем приняли участие все четыре героя программы ТНТ: Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун, а ведущим вместо Павла Воли выступил креативный продюсер Станислав Шеминов.
Актеры импровизировали в разных форматах, как используемых в телепередаче, так и тех, что можно увидеть только на концертах. Темы и персонажей предлагали зрители. В частности, для «Вечеринки», где Попову предстояло по поведению угадать трех гостей, рязанцы придумали бабку-наркоманку, инопланетянина-десантника и хорька, который попал в болото. Последняя роль досталась Шастуну, ее Попов отгадывал дольше всего, называя то кошкой-аллергиком, то ожившей кучей грязи. Издаваемые «хорьком» звуки так запомнились актерам и зрителям, что в конце по просьбе ведущего весь зал повторил их.
В других импровизациях публика попросила комиков показать худших в мире водолаза и любовника, лучший день Барака Обамы, последние слова тамады. Несколько раз актеры выбирали кого-нибудь из зрителей и приглашали на сцену. Так, одной девушке пришлось стать детективом — по смешным подсказкам импровизаторов отгадать придуманное залом преступление: «Гробовщик в Солотче похитил Антона Шастуна».
Пока она была в наушниках, комики уточняли у зрителей, что такое Солотча, и выяснили: это город близ Рязани, где все кайфуют и жарят шашлыки, а еще там есть лес. По основанным на этой информации подсказкам девушка придумала «рязанский лес», а после фразы Позова: «Не понимаю, и зачем все сюда ездят? Сидели бы в Рязани!» — уверенно заявила: «Это Солотча», чем сорвала аплодисменты.
Бурную реакцию также вызвала шутка о рязанских дорогах. О них ранее уже
Также ведущий спросил актеров, что они знают о городе. Матвиенко рассказал, как менял в Рязани
Позов вспомнил, что Рязань и Воронеж называют себя родиной ВДВ, но из зала его поправили: Рязань — десантная столица. «Я здесь видел даже девушек, которые учатся в этом училище. Когда в фонтане купаются — прям прикольно», — добавил комик.
Матвиенко также заявил, что родился в Рязанской области — в Ухолове. Шутка это или нет, актер не уточнил. Открытые источники называют местом его рождения Санкт-Петербург или Армавир.
«Спасибо, Рязань! Мы в тебе были, нам в тебе понравилось», —
Это было офигенно 😍 Очень спасибо ребятам за невероятные эмоции 💥 Восемь часов до туда и восемь обратно стоили того 😱 Надеюсь, мои рисунки им понравились 🙈 Господи, как же я их люблю 💞 #МожноУбратьМорщинки #24ЧасаБезПива #ПлатьеЦветаРязани #СашаНеИзРязани #ЗдравствуйтеОтСвященника #ипровизациярязань #арсенийпопов #сергейматвиенко #дмитрийпозов #антоншастун
Вчера было море эмоций, поэтому решила высказать все уже сегодня. Вчера прошёл концерт "Импровизации" в Рязани. До сих пор не верю, что мне удалось на него попасть. Хотела бы выразить огромную благодарность всем создателям этого шоу, потому что "Импровизация" всегда поднимает мне настроение, спасает от грусти и смешит до боли в животе. Если вы никогда не смотрели "Импровизацию на ТНТ", то обязательно исправьте это и посмотрите хотя бы один выпуск. Этот концерт подарил мне самые чудесные и прекрасные эмоции, я давно так не смеялась. Поверьте, что показывают по телевизору и что ты видишь вживую, — это две разные вещи. @sheminov Стас, спасибо Вам, вы шикарный ведущий, я очень надеюсь, что слова того мужчины не расстроили Вас. @pozov @anton.shastoon @arseniyspopov @sergeymatvienko спасибо за то, что вы делаете! Я не знаю, как такое происходит и как у вас все так круто выходит, но вы настоящие профессионалы. У меня никогда не хватит слов описать то, насколько вы круты и волшебны. И отдельное спасибо @arseniyspopov , что Вы забрали мои маленькие подарочки из Чехии🇨🇿 Надеюсь, что Вы их передали😉 Знайте, что мы вас с нетерпением ждём и в Европе😌 #импровизация #импровизациятнт #импровизациярязань
Ростов - Рязань. Время в пути: 13 ч. 20 мин. + 6 ч.ожидания концерта. И всё ради того, чтобы снова увидеть великолепную пятерку. Этот пост я хочу начать с огромной благодарности Стасу! Лучший ведущий, которого только можно пожелать! Креативный продюсер шоу, ведущий и просто прекрасный человек. Человек, который спокойно стоит в стороне на автограф-сессии, но всегда рад пообщаться с поклонниками. @sheminov, мы Вас очень любим и ценим, спасибо за ваш труд ❤ Во-вторых, хочу выразить очередной восторг ребятам, не знаю, что употребляют в Рязани, придумав такие образы как: инопланетянин - ВДВшник, хорёк, который упал в болото и бабушка - наркоман :D Но справились на 5+. Как Арс в состоянии отгадать весь этот бред, для меня до сих пор загадка)) Диима ❤ Его шутки по поводу 13летних фанаток Шаста мне никогда не перестанут нравится 😂 Я определённо не жалею, что приехала. Спасибо Вам! 💓 #импровизация #импровизациятнт #Рязань #rzn