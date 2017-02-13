Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:25, 13 февраля 2017 477
 0    0

Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео

Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани впервые выступили актеры комедийного шоу «Импровизация». Концерт прошел в филармонии в пятницу, 10 февраля. В нем приняли участие все четыре героя программы ТНТ: Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун, а ведущим вместо Павла Воли выступил креативный продюсер Станислав Шеминов.

Актеры импровизировали в разных форматах, как используемых в телепередаче, так и тех, что можно увидеть только на концертах. Темы и персонажей предлагали зрители. В частности, для «Вечеринки», где Попову предстояло по поведению угадать трех гостей, рязанцы придумали бабку-наркоманку, инопланетянина-десантника и хорька, который попал в болото. Последняя роль досталась Шастуну, ее Попов отгадывал дольше всего, называя то кошкой-аллергиком, то ожившей кучей грязи. Издаваемые «хорьком» звуки так запомнились актерам и зрителям, что в конце по просьбе ведущего весь зал повторил их.

В других импровизациях публика попросила комиков показать худших в мире водолаза и любовника, лучший день Барака Обамы, последние слова тамады. Несколько раз актеры выбирали кого-нибудь из зрителей и приглашали на сцену. Так, одной девушке пришлось стать детективом — по смешным подсказкам импровизаторов отгадать придуманное залом преступление: «Гробовщик в Солотче похитил Антона Шастуна».

Пока она была в наушниках, комики уточняли у зрителей, что такое Солотча, и выяснили: это город близ Рязани, где все кайфуют и жарят шашлыки, а еще там есть лес. По основанным на этой информации подсказкам девушка придумала «рязанский лес», а после фразы Позова: «Не понимаю, и зачем все сюда ездят? Сидели бы в Рязани!» — уверенно заявила: «Это Солотча», чем сорвала аплодисменты.

Бурную реакцию также вызвала шутка о рязанских дорогах. О них ранее уже говорили в одном из выпусков телешоу, а в рэп-фристайле в филармонии Позов назвал их «г***ном». Публика, судя по реакции, согласилась.

Также ведущий спросил актеров, что они знают о городе. Матвиенко рассказал, как менял в Рязани фотоаппарат на мопед, Шастун — как обнаружил на местном вокзале круглосуточный магазин, в котором не продают пиво.

Позов вспомнил, что Рязань и Воронеж называют себя родиной ВДВ, но из зала его поправили: Рязань — десантная столица. «Я здесь видел даже девушек, которые учатся в этом училище. Когда в фонтане купаются — прям прикольно», — добавил комик.

Матвиенко также заявил, что родился в Рязанской области — в Ухолове. Шутка это или нет, актер не уточнил. Открытые источники называют местом его рождения Санкт-Петербург или Армавир.

«Спасибо, Рязань! Мы в тебе были, нам в тебе понравилось», — написал после концерта Арсений Попов.


#Рязань, спасибо! Нам понравилось, а вам?) #импровизациятнт

Видео опубликовано ИМПРОВИЗАЦИЯ (@improvisationtnt)

Вчера было море эмоций, поэтому решила высказать все уже сегодня. Вчера прошёл концерт "Импровизации" в Рязани. До сих пор не верю, что мне удалось на него попасть. Хотела бы выразить огромную благодарность всем создателям этого шоу, потому что "Импровизация" всегда поднимает мне настроение, спасает от грусти и смешит до боли в животе. Если вы никогда не смотрели "Импровизацию на ТНТ", то обязательно исправьте это и посмотрите хотя бы один выпуск. Этот концерт подарил мне самые чудесные и прекрасные эмоции, я давно так не смеялась. Поверьте, что показывают по телевизору и что ты видишь вживую, — это две разные вещи. @sheminov Стас, спасибо Вам, вы шикарный ведущий, я очень надеюсь, что слова того мужчины не расстроили Вас. @pozov @anton.shastoon @arseniyspopov @sergeymatvienko спасибо за то, что вы делаете! Я не знаю, как такое происходит и как у вас все так круто выходит, но вы настоящие профессионалы. У меня никогда не хватит слов описать то, насколько вы круты и волшебны. И отдельное спасибо @arseniyspopov , что Вы забрали мои маленькие подарочки из Чехии🇨🇿 Надеюсь, что Вы их передали😉 Знайте, что мы вас с нетерпением ждём и в Европе😌 #импровизация #импровизациятнт #импровизациярязань

Фото опубликовано Vlada Omelova (@vlada_prazhskaya)

Ростов - Рязань. Время в пути: 13 ч. 20 мин. + 6 ч.ожидания концерта. И всё ради того, чтобы снова увидеть великолепную пятерку. Этот пост я хочу начать с огромной благодарности Стасу! Лучший ведущий, которого только можно пожелать! Креативный продюсер шоу, ведущий и просто прекрасный человек. Человек, который спокойно стоит в стороне на автограф-сессии, но всегда рад пообщаться с поклонниками. @sheminov, мы Вас очень любим и ценим, спасибо за ваш труд ❤ Во-вторых, хочу выразить очередной восторг ребятам, не знаю, что употребляют в Рязани, придумав такие образы как: инопланетянин - ВДВшник, хорёк, который упал в болото и бабушка - наркоман :D Но справились на 5+. Как Арс в состоянии отгадать весь этот бред, для меня до сих пор загадка)) Диима ❤ Его шутки по поводу 13летних фанаток Шаста мне никогда не перестанут нравится 😂 Я определённо не жалею, что приехала. Спасибо Вам! 💓 #импровизация #импровизациятнт #Рязань #rzn

Фото опубликовано @darya.zaytseva

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:25, 13 февраля 2017
Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео
15:05, 12 февраля 2017
Рязанцев пригласили на кастинг телепроекта «Дом-2» 2
14:31, 11 февраля 2017
В Калининграде открыли первое казино
12:33, 11 февраля 2017
Рязанцы стали участниками первой акции «Все на каток!». Фото 1
16:11, 10 февраля 2017
Афиша RZN.info рекомендует принять участие в «Лыжне России» и посетить шоу «Доктор Фактум»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 175
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 20 627
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 663
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 16 199
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 14 923
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум