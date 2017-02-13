Рязанца уличили в неиспользовании земельного участка

Жителя Клепиковского района уличили в неиспользовании земельного участка. Об этом
Участок площадью 109,8 гектаров находится вблизи деревни Моисеево. По оценкам экспертов, он зарос травой и кустарниками на 30%. Специалисты установили, что землю не используют для сельскохозяйственного производства более трех лет.
Владельца участка признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7. и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в двадцать тысяч рублей.