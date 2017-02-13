Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:11, 13 февраля 2017 17
 0    0

Рязань вошла в ТОП-20 популярных для путешествий в 2017 году городов

Рязань вошла в ТОП-20 популярных для путешествий в 2017 году городов

Рязань вошла в ТОП-20 популярных для путешествий в 2017 году городов. Об этом сообщает портал RoomGuru.ru.

Рязань заняла 17 место по популярности в списке. Рейтинг составили по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года.

По данным сервиса, в 2017 году в Рязани туристы бронируют проживание в гостиницах в среднем на полторы ночи и платят за проживание 2,5 тысяч рублей в сутки.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Казань. Также в рейтинг попали Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Кострома, Томск, Тамбов, Владимир и Омск.

Меньше всего туристы потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска (2,4 тысячи рублей в сутки), а больше всего — в Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тысяч рублей в сутки).


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:11, 13 февраля 2017
Рязань вошла в ТОП-20 популярных для путешествий в 2017 году городов
14:06, 13 февраля 2017
14-летний хоккеист погиб после драки в спортшколе «Витязь»
13:48, 13 февраля 2017
В Шумаши передумали строить заправку у жилых домов. Видео
13:19, 13 февраля 2017
Рязанца уличили в неиспользовании земельного участка 1
13:08, 13 февраля 2017
Мошенники атаковали электронные адреса россиян от имени судебных приставов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми 1

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 36 955
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 24 142
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 20 015
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 633
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 15 991
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум