Рязань вошла в ТОП-20 популярных для путешествий в 2017 году городов. Об этом сообщает портал
Рязань заняла 17 место по популярности в списке. Рейтинг составили по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года.
По данным сервиса, в 2017 году в Рязани туристы бронируют проживание в гостиницах в среднем на полторы ночи и платят за проживание 2,5 тысяч рублей в сутки.
На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Казань. Также в рейтинг попали Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Кострома, Томск, Тамбов, Владимир и Омск.
Меньше всего туристы потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска (2,4 тысячи рублей в сутки), а больше всего — в Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тысяч рублей в сутки).