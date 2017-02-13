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15:55, 13 февраля 2017 467

Работников РНПК наградили за участие в ликвидации последствий взрыва в Осеннем переулке

Работников РНПК наградили за участие в ликвидации последствий взрыва в Осеннем переулке

Губернатор Олег Ковалев наградил работников АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», за участие в ликвидации последствий взрыва в Осеннем переулке. Торжественное вручение орденов и грамот прошло в зале правительства. Ковалев вручил почетные грамоты трем машинистам автомобильных кранов транспортно-хозяйственного цеха РНПК.

Губернатор отметил, что круглосуточно в течение недели, специалисты завода разбирали завалы, грузили битый кирпич и плиты перекрытий. Также, сообщил Ковалев, предприятие предоставляло кран грузоподъемностью 180 тонн.

Всего в ликвидации последствий трагедии от Рязанской НПК участвовали пять машинистов автомобильных кранов, два крана грузоподъемностью 80 тонн.

«В 6 утра мне позвонил диспетчер завода и сообщил о нештатной ситуации в городе и необходимости помочь. Оперативно я прибыл на место и перед моими глазами предстала трагическая ситуация, в которую попали люди. Необходимо было выключить эмоции и сосредоточиться на разборе завалов. Признаюсь, очень неожиданно и приятно, что нас отметили в правительстве», — рассказал Александр Нестеров.

Всего в ходе церемонии Олег Ковалев наградил более 40 человек знаками губернатора «За усердие», почетными грамотами и благодарностями. Среди награжденных руководители и работники рязанских предприятий, участвующие в ремонте многоквартирного дома, представители строительных и коммунальных организаций, силовых ведомств.


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