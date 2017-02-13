Владимир Путин назначил нового главу Новгородской области. Исполнять обязанности губернатора региона будет Андрей Никитин, ранее занимавший пост директора Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает «
Путин встретился с Никитиным. И.о.губернатора Новгородской области считает регион «коридором между двумя столицами». В разговоре с президентом он назвал приоритетными отраслями хозяйства туризм и индустрию, связанную с переработкой. Никитин отметил, что важно в максимальной степени убрать все ограничения и барьеры для предпринимателей.
«Мне кажется, это первые вещи, которые с точки зрения экономики нужно делать», — сказал и.о.главы Новгородской области.
Никитин пообещал, что будет опираться на мнение жителей, а также заниматься улучшением качества их жизни. Путин одобрил его позицию.
Напомним, в понедельник, 13 февраля,
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