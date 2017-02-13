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15:13, 13 февраля 2017 1 039
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Путин назначил нового главу Новгородской области

Путин назначил нового главу Новгородской области

Владимир Путин назначил нового главу Новгородской области. Исполнять обязанности губернатора региона будет Андрей Никитин, ранее занимавший пост директора Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает «Россия 24».

Путин встретился с Никитиным. И.о.губернатора Новгородской области считает регион «коридором между двумя столицами». В разговоре с президентом он назвал приоритетными отраслями хозяйства туризм и индустрию, связанную с переработкой. Никитин отметил, что важно в максимальной степени убрать все ограничения и барьеры для предпринимателей.

«Мне кажется, это первые вещи, которые с точки зрения экономики нужно делать», — сказал и.о.главы Новгородской области.

Никитин пообещал, что будет опираться на мнение жителей, а также заниматься улучшением качества их жизни. Путин одобрил его позицию.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, заявил об отставке губернатор Новогородской области Сергей Митин.

Фото Агентства статегических инициатив


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