Понаехали. Ковалев раскритиковал участие иногородних подрядчиков в ремонте рязанских дорог

Ковалев раскритиковал участие иногородних подрядчиков в ремонте рязанских дорог. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в эфире «Открытого разговора» на телеканале «ТКР» в воскресенье, 12 февраля.
«У нас хорошие мощности у рязанских компаний. Я бы не хотел, чтобы тендеры выигрывали пришельцы из других регионов», — заявил Ковалев.
Также он отметил, что в 2017 году на ремонт дорог в Рязанской области выделена рекордная сумма — свыше 5 млрд рублей.
Из них 700 млн рублей получит Рязань и 1,26 млрд будет выделено на ремонт дорог, связывающие населенные пункты между собой.
Также Ковалев рассказал, что «приличная сумма» будет выделена на строительство сельских дорог: в 1,5-2 раза больше чем в прошлом году.