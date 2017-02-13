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12:24, 13 февраля 2017 307
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На Московском шоссе «семерка» врезалась в иномарку. Видео

На Московском шоссе «семерка» врезалась в иномарку. Видео

На Московском шоссе «семерка» врезалась в иномарку. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, на Московском шоссе в Рязани.

Иномарка поворачивала налево в этот момент в нее врезалась «семерка» на большой скорости. Обстоятельства аварии уточняются.


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