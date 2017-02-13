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16:39, 13 февраля 2017 2 666
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МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Подмосковье

Главное управление МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Подмосковье. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Во вторник, 14 февраля, с 9:00 до 21:00 в Московской области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев. Они рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобиле, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы.


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