Губернатор Новгородской области заявил об отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил об уходе с поста губернатора. С официальным обращением он выступил в понедельник, 13 февраля, сообщила
«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение — не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре этого года», — сказал Митин.
Глава региона попросил президента дать ему «новое поручение».
Сергей Митин занимает должность главы Новгородской области с 2007 года.
Фото с сайта правительства Новгородской области