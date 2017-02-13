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11:17, 13 февраля 2017 1 030
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Губернатор Новгородской области заявил об отставке

Губернатор Новгородской области заявил об отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил об уходе с поста губернатора. С официальным обращением он выступил в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение — не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре этого года», — сказал Митин.

Глава региона попросил президента дать ему «новое поручение».

Сергей Митин занимает должность главы Новгородской области с 2007 года.

Фото с сайта правительства Новгородской области


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