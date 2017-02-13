Служебный пес раскрыл две кражи в Касимовском районе. Об этом
К полицейским обратились два жителя деревни Сорокино. Злоумышленники пробрались в их дома, взломав окно и дверь. Добычей преступников стали спутниковый ресивер, радиоприемник и сотовый телефон.
К поиску злоумышленников подключили кинолога с собакой. От места происшествия пес вывел оперативников к дому в соседней деревне Токарево, в котором живут отец и его 20-летний сын. На террасе полицейские увидели ресивер и радиоприемник, похожие на похищенные. Пострадавшие опознали свои вещи.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Им грозит до шести лет тюрьмы.
Отмечается, что 20-летнего мужчину ранее судили за кражу.