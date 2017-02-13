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18:14, 13 февраля 2017 210
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Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на пешехода в Канищеве

Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на пешехода в Канищеве

Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев наезда на пешехода 27 октября 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 16:10. Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя (предположительно, Suzuki Grand Vitara темного цвета), двигаясь по улице Интернациональной, около дома № 13 наехал на 16-летнего подростка. Тот переходил дорогу не по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии юноша получил травмы.

Очевидцев попросили обратиться в Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Лесная, 28 или по телефону: 8-4912-29-76-67.


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