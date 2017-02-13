Apple купила у Samsung еще 60 миллионов дисплеев для iPhone 8

Дочерняя компании Samsung Electronics заключила с Apple сделку на 4,3 млрд долларов о поставке 60 млн OLED-панелей. Все они будут установлены на iPhone нового поколения, передает
В прошлом году производитель заключил сделку на поставку 100 млн дисплеев для iPhone 8, который, предположительно, представят в сентябре.
Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить сразу три модели смартфонов. Согласно прогнозам, в новой линейке iPhone будут представлены две 5,5-дюймовые версии, одна из которых получит стандартный LCD-дисплей, а другая — OLED-экран.