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17:47, 13 февраля 2017 581
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Apple купила у Samsung еще 60 миллионов дисплеев для iPhone 8

Apple купила у Samsung еще 60 миллионов дисплеев для iPhone 8

Дочерняя компании Samsung Electronics заключила с Apple сделку на 4,3 млрд долларов о поставке 60 млн OLED-панелей. Все они будут установлены на iPhone нового поколения, передает Life.

В прошлом году производитель заключил сделку на поставку 100 млн дисплеев для iPhone 8, который, предположительно, представят в сентябре.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить сразу три модели смартфонов. Согласно прогнозам, в новой линейке iPhone будут представлены две 5,5-дюймовые версии, одна из которых получит стандартный LCD-дисплей, а другая — OLED-экран.


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